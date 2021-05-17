Остановили красную ветку столичной подземки

 
Ексклюзивы
1/5
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 954
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1503
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 4554
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 882
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 522
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 720
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1233
Фото
Все фото
4
3
6
3
4
Избегал столкновения: автобус с 20 пассажирами перевернулся на трассе
Избегал столкновения: автобус с 20 пассажирами перевернулся на трассе
&quot;Вонь невыносимая&quot;: в вагоне Укрзализныци произошло ЧП
"Вонь невыносимая": в вагоне Укрзализныци произошло ЧП
Porsche Cayenne снес людей на переходе и протаранил два авто
Porsche Cayenne снес людей на переходе и протаранил два авто
В лесополосе нашли труп пропавшего 14-летнего школьника
В лесополосе нашли труп пропавшего 14-летнего школьника
Женщина провалилась под тротуарную плитку, ее вытаскивали спасатели
Женщина провалилась под тротуарную плитку, ее вытаскивали спасатели
Видео
Все видео
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Повисала на коляске: показали, как женщина под кайфом гуляла с младенцем
Повисала на коляске: показали, как женщина под кайфом гуляла с младенцем
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
У пассажира перед вылетом загорелся багаж
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 918
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 819
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 621
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 12:57

Остановили красную ветку столичной подземки

  Комментировать
Остановили красную ветку столичной подземки
На станции Арсенальная пассажир попал под поезд. Фото: unian.ua

В Киеве остановлено движение поездов на красной линии метро.

На станции Арсенальная пассажир попал под поезд, сообщили в пресс-службе КГГА.

"На место происшествия вызвали медиков и полицейских. Проводится необходимая работа", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Центральную станцию метро Киева закрыли

Позже сообщили, что на красной ветке поезда курсируют от станции Академгородок до станции Крещатик, а также от станции Дарница до станции Лесная.

Станции Арсенальная, Днепр, Гидропарк, Левобережная закрыты для пассажиров.

В Киеве движение поездов метрополитена на синей ветке было временно ограничено из-за пассажира, который прыгнул на рельсы. Инцидент произошел на станции Контрактовая площадь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Остановили красную ветку столичной подземки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Политзаключенные начали восстание

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 8865
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 6759
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 4554
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4482
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил
5
 1 Просмотров: 3870
Происшествия
Украинские студенты погибли во время отдыха в Турции
Украинские студенты погибли во время отдыха в Турции Просмотров: 36
Убил себя из-за неразделенной любви: ветерана АТО нашли мертвым
Убил себя из-за неразделенной любви: ветерана АТО нашли мертвым 1 Просмотров: 126
15-летнюю школьницу избили ночью сверстники
15-летнюю школьницу избили ночью сверстники Просмотров: 306
Из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами - выжил только один
Из окна многоэтажки выбросили кошку с котятами - выжил только один Просмотров: 108
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
17
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
6
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 920
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть