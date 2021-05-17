Остановили красную ветку столичной подземки

На станции Арсенальная пассажир попал под поезд. Фото: unian.ua

В Киеве остановлено движение поездов на красной линии метро.

На станции Арсенальная пассажир попал под поезд, сообщили в пресс-службе КГГА.

"На место происшествия вызвали медиков и полицейских. Проводится необходимая работа", - сказано в сообщении.

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Позже сообщили, что на красной ветке поезда курсируют от станции Академгородок до станции Крещатик, а также от станции Дарница до станции Лесная.

Станции Арсенальная, Днепр, Гидропарк, Левобережная закрыты для пассажиров.

В Киеве движение поездов метрополитена на синей ветке было временно ограничено из-за пассажира, который прыгнул на рельсы. Инцидент произошел на станции Контрактовая площадь.