Остановил бордюр: пьяный водитель "покатал" полицейского на капоте

В Днепре пьяный мужчина провез на капоте патрульного. Фото: dp.informator.ua

В Днепре пьяный мужчина наехал и провез на капоте патрульного, который пытался его остановить.

В пятницу, 27 июля около 4:00 полицейский задержал водителя Daewoo Lanos за то, что он двигался на автомобиле в темное время суток без включенного ближнего света, пишет dp.informator.ua.

"От водителя был запах алкоголя. Он сам признался, что употреблял спиртные напитки, но от осмотра отказался. На мужчину начали составлять протокол, как вдруг он решил то ли уехать, то ли перепарковаться. Закрылся в салоне, завел авто и двинулся с места. Полицейский пытался его остановить, но мужчина не отреагировал и совершил наезд на патрульного, - рассказал командир 4-го батальона патрульной полиции Николай Рябовол.

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Мужчина остановился только после того, как врезался в бордюр. Чтобы задержать его, полиции пришлось разбить боковое стекло автомобиля. Нарушителя доставили в Днепровское отделение полиции.

Вечером 15 июля в Харькове полицейские на 15 служебных машинах устроили погоню за пьяным автомобилистом. Он при попытке побега сбил полицейского на просп. Науки, а затем врезался в грузовик на окружной дороге.