Пьяного водителя-рецидивиста догоняли 15 машин полиции

Фото: Facebook Романа Старченко

Вечером 15 июля в Харькове полицейские на 15 служебных машинах устроили погоню за пьяным автомобилистом. Он при попытке побега сбил полицейского на просп.Науки, а затем врезался в грузовик на окружной дороге. Об этом сообщает Роман Старченко в Facebook.

"И снова Харьков! И снова ДТП! И снова пьяный за рулем! В центре города водитель совершил наезд на полицейского и пытался скрыться, в погоне участвовало около 15 приусов! На окружной дороге возле ресторана "Берлога" нарушителя пытались заблокировать фурой. Водитель Mazda при попытке объехать заграждения совершил ДТП! В багажнике обнаружили еще один комплект номеров", - написал Старченко.

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Также по словам полицейских известно, что водитель за последние 6 месяцев несколько раз привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве водитель пытался скрыться с места ДТП после того как сбил человека. Свидетелем происшествия был другой водитель, который начал преследовать правонарушителя и сообщил об этом полиции. Впоследствии к погоне присоединилась и машина патрульной полиции. Водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил убегать. В ходе погони правонарушитель заехал на территорию Департамента патрульной полиции, проломив при этом шлагбаум на въезде.