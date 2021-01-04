Осталось 2 детей: что известно о мужчтне, которого сбили и возили в багажнике

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
2 Просмотров: 684
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 450
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4185
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 855
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1494
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1782
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 846
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2601
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1125
Фото
Все фото
12
3
3
7
8
&quot;Кидались&quot; с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
"Кидались" с мостов и падали в колодцы: страшные последствия новогодних салютов для животных
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
В Киеве посреди дороги образовался гигантский провал
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
Неизвестные на озере подстрелили лебедя
В горящей квартире нашли зарезанного мужчину
В горящей квартире нашли зарезанного мужчину
Мужчина поджег себя вместе с домом
Мужчина поджег себя вместе с домом
Видео
Все видео
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
В МВД заявили, что белорусские записи подтверждают причастность АТОшников к убийству Шеремета
Хотели отравить или подорвать: следствие располагает информацией о заказчиках убийства Шеремета
Хотели отравить или подорвать: следствие располагает информацией о заказчиках убийства Шеремета
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Самолет упал на жилой дом. Погибла семья
Интервью
1/5
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 2403
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 450
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1323
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 198
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1494
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1089
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 21:05

Осталось 2 детей: что известно о мужчтне, которого сбили и возили в багажнике

  Комментировать
Осталось 2 детей: что известно о мужчтне, которого сбили и возили в багажнике
33-летний Олег Римарук с Одесской области погиб под колесами Mercedes, водитель которого пытался потом спрятать тело. Сиротами осталось 2 детей. Фото: facebook.com/Олег Римарук

33-летнего мужчину, который погиб под колесами Mercedes на ул. Центральной в Великой Михайловке Раздельнянского района Одесской области, звали Олег Римарук.

С женой 25-летней Клавдией, детьми 5-летней Надеждой и 10-месячным Валентином жил в селе Новопетровка, которое граничит с Великой Михайловкой. Работал строителем. В тот вечер ездил за памперсами для сына, возвращался домой. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала мачеха погибшего Валентина Войтенко.

"Не увидеть его было нельзя. На велосипеде он возил дочку в садик. Поэтому детское кресло был обклеено светоотражающими полосками, и такие же фары были. На нем живого места нет. После удара авто тянуло его метров с 50. Голова пробита, селезенку и печень разорвало", - рассказывает женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель удирал с трупом сбитого мужчины: свидетель рассказал новые подробности

Семья боится, что дело могут спустить на тормозах. Потому что водитель Mercedes Иван Шавша имеет влиятельных родителей.

"Отец - адвокат и бывший руководитель полиции Великомихайловского района, мать - нотариус. Сам водитель тоже работал в полиции. Бывший АТОвец. Принимая во внимание эти факты, я понимаю, что полиция запугана, подкупленная и ничего делать не собирается", - добавляет женщина.

Подозреваемого задержали. Был ли пьян в тот вечер - в полиции не говорят. Завтра, 5 января, ему выбирать меру пресечения. Прокуратура просит содержания под стражей.

Авария произошла вечером 2 января. 33-летний мужчина на велосипеде возвращался домой, когда его сбило попутное авто. За рулем автомобиля был 30-летний сын бывшего сотрудника полиции. Он пытался убежать и спрятать тело. В момент, когда ложил тело в багажник своего автомобиля, его увидела женщина, живущая рядом, начала кричать. Водитель сел в авто и начал удирать. Через километр устроил еще одну аварию - врезался в опору моста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Осталось 2 детей: что известно о мужчтне, которого сбили и возили в багажнике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 17325
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 13834
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 12546
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 12510
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
Гороскоп на 4-10 января: какие чудеса будут случаться в Рождественскую ночь
 Просмотров: 11466
Происшествия
Водитель удирал с трупом сбитого мужчины: свидетель рассказал шокирующие подробности
Водитель удирал с трупом сбитого мужчины: свидетель рассказал шокирующие подробности
 Просмотров: 225
Неадекват облил бензином киоск и бросался с ножом на людей
Неадекват облил бензином киоск и бросался с ножом на людей Просмотров: 144
Военный похитил имущество и вывел из строя радиорелейную станцию
Военный похитил имущество и вывел из строя радиорелейную станцию Просмотров: 351
В аэропорту задержали криминального авторитета - СМИ
В аэропорту задержали криминального авторитета - СМИ Просмотров: 936
Смерть украинки в Турции: неожиданные подробности
Смерть украинки в Турции: неожиданные подробности Просмотров: 2295
Больше всего комментируют
6
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
4
Зеленский прячется за детьми, Путин слетел с катушек: 5 блогов недели
3
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
2
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Голосов: 501
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть