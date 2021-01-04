Осталось 2 детей: что известно о мужчтне, которого сбили и возили в багажнике

33-летний Олег Римарук с Одесской области погиб под колесами Mercedes, водитель которого пытался потом спрятать тело. Сиротами осталось 2 детей. Фото: facebook.com/Олег Римарук

33-летнего мужчину, который погиб под колесами Mercedes на ул. Центральной в Великой Михайловке Раздельнянского района Одесской области, звали Олег Римарук.

С женой 25-летней Клавдией, детьми 5-летней Надеждой и 10-месячным Валентином жил в селе Новопетровка, которое граничит с Великой Михайловкой. Работал строителем. В тот вечер ездил за памперсами для сына, возвращался домой. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала мачеха погибшего Валентина Войтенко.

"Не увидеть его было нельзя. На велосипеде он возил дочку в садик. Поэтому детское кресло был обклеено светоотражающими полосками, и такие же фары были. На нем живого места нет. После удара авто тянуло его метров с 50. Голова пробита, селезенку и печень разорвало", - рассказывает женщина.

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Семья боится, что дело могут спустить на тормозах. Потому что водитель Mercedes Иван Шавша имеет влиятельных родителей.

"Отец - адвокат и бывший руководитель полиции Великомихайловского района, мать - нотариус. Сам водитель тоже работал в полиции. Бывший АТОвец. Принимая во внимание эти факты, я понимаю, что полиция запугана, подкупленная и ничего делать не собирается", - добавляет женщина.

Подозреваемого задержали. Был ли пьян в тот вечер - в полиции не говорят. Завтра, 5 января, ему выбирать меру пресечения. Прокуратура просит содержания под стражей.

Авария произошла вечером 2 января. 33-летний мужчина на велосипеде возвращался домой, когда его сбило попутное авто. За рулем автомобиля был 30-летний сын бывшего сотрудника полиции. Он пытался убежать и спрятать тело. В момент, когда ложил тело в багажник своего автомобиля, его увидела женщина, живущая рядом, начала кричать. Водитель сел в авто и начал удирать. Через километр устроил еще одну аварию - врезался в опору моста.