Остается в коме: рассказали о состоянии украинки, которая разбилась в Польше

Анастасия Кочеткова из Каменца-Подольского, которая разбилась в украинском автобусе в Польше, до сих пор в коме. Фото: facebook.com/albinamoremore

Анастасия Кочеткова из Каменца-Подольского на Хмельнитчине, которая разбилась в украинском автобусе в Польше, перенесла 2 операции.

Она в коме, рассказала подруга Альбина Гуменюк.

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"Настя была между тем и этим мирами, ее сразу прооперировали. У нее сильная травма головы. Уже сделали 2 операции. Томография показала, что там, где была гематома, которую удалили, мозг начал возвращаться на свое место. Врачи говорят, это чудо. Если состояние в дальнейшем будет стабильно, ее в ближайшие две недели перевезут в другую больницу. Завтра ожидается переливания крови. Еще нужна операция на лице. Оно сильно разбито", - рассказала Альбина.

Последние месяцы Анастасия работала в Польше. 5 марта возвращалась домой в Каменец-Подольский. Обе операции бесплатные. За дальнейшее лечение нужно будет платить.

Авария произошла около 23:50 5 марта у города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали, в том числе 2 вертолетами, в 6 больниц.