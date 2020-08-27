Основной удар пришелся на голову: рассказали о гибели 10-месячной девочки

На Львовщине 10-месячная девочка выпала с балкона на 2-м этаже. За ее жизнь врачи боролись 3 дня, но тщетно. Фото: sputnik.by

26 августа во Львовской городской детской больнице умерла 10-месячная девочка.

За 3 дня до того ребенок упал с балкона второго этажа в Каменка-Бугском районе. Состояние малышки было тяжелое, она находилась в коме. Несмотря на старания медиков, спасти ее не смогли. Об этом сообщило руководство Львовской городской детской больницы, передает ZAXID.NET.

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Трагический случай произошел на балконе нового дома. Владельцы не успели поставить перила и кто-то забыл закрыть дверь на балкон на втором этаже. Ребенок залез туда, оттуда упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

"Ребенок упал на твердую поверхность, не знаю точно, брусчатку или асфальт, и сильно травмировал голову. У девочки диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, малышка была в коме, на искусственной вентиляции легких. Руки-ноги без переломов, основной удар пришелся на голову", - рассказал заместитель главного врача Федор Осым.

Во Львове с 8-го этажа выпала девочка возрасте 1 год 7 месяцев. Она скончалась на месте. Трагедия произошла на улице Рубчака во Львове.