Основательницы сети онлайн-порностудий зарабатывали более 2,5 млн в месяц

В Николаеве задержали 6 женщин, которые организовали онлайн-порностудии. Фото: mvs.gov.ua

В Николаеве задержали 6-х местных жительниц в возрасте от 21 до 27 лет.

Женщины организовали деятельность онлайн-порностудий. И зарабатывали в месяц более 2,5 млн грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"За организацию деятельности онлайн-порностудий по изготовлению и распространению порнографической продукции с месячным доходом в более 2,5 млн гривен шести местным жительницам сообщили о подозрении", - сказано в сообщении.

Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

В Кривом Роге на Днепропетровщине задержали 4-х организаторов онлайн-порнобизнеса. Группа состояла из 32-летнего мужчину и трех женщин в возрасте от 23 до 27 лет. Они вербовали девушек, которые в режиме онлайн общались с клиентами и транслировали порнографическое видео. Ежемесячно на его изготовлении и сбыте организаторы "бизнеса" имели более 3 млн грн прибыли.