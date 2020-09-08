Основателей пирамиды B2B Jewelry отправили под домашний арест

Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Их подозревают в совершении преступления группой лиц, мошенничестве с финансовыми ресурсами и отмывании доходов, передает СБУ.
"Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как B2B Jewelry обманула более 600 тыс. человек: подробности
В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
СБУ не раскрывает название пирамиды, но в опубликованных ранее фото можно увидеть сертификаты B2B Jewelry и ювелирный магазин организации.
В Украине магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы успели обменять сертификаты на деньги или продукцию.
Комментарии