Основателей пирамиды B2B Jewelry отправили под домашний арест

Двух основателей отправили под домашний арест. Фото: СБУ

Суд избрал организатору и руководителю финансовой пирамиды B2B Jewelry меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Их подозревают в совершении преступления группой лиц, мошенничестве с финансовыми ресурсами и отмывании доходов, передает СБУ.

"Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

СБУ не раскрывает название пирамиды, но в опубликованных ранее фото можно увидеть сертификаты B2B Jewelry и ювелирный магазин организации.

В Украине магазины финансовой пирамиды B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы успели обменять сертификаты на деньги или продукцию.