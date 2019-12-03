Осмотрели все леса, поля и кустарники: 13-й день продолжаются поиски 15-летнего парня

На Тернопольщине разыскивают 15-летнего Виктора Грубьяка из села Золотая Слобода Козовского района. Парня в последний раз видели друзья 22 ноября. Фото - tp.npu.gov.ua

На Тернопольщине разыскивают 15-летнего Виктора Грубьяка из села Золотая Слобода Козовского района.

Парень ушел из дома еще вечером 21 ноября. Друзья рассказывают, что видели его около 1 часа ночи 22 ноября возле дома культуры соседнего села Вився. С тех пор парень исчез, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В поисках парня помогают коллеги из соседних районов, области, спасатели, представители "Самообороны" и все неравнодушные граждане", - рассказывает руководитель подразделения Артем Колодий.

За этот период полицейские осмотрели каждый метр в радиусе более 10 км от места проживания и места, где в последний раз видели Виктора.

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"С помощью людей и квадрокоптера мы обыскали все окрестные поля, леса, лесополосы, кустарники, торфяники, карьеры. 25 ноября, было принято решение спустить ближайший пруд в селе Вився. К счастью, парня там не было", - добавил Колодий.

Полицейские рассматривают несколько версий об исчезновении несовершеннолетнего. Среди них: дорожно-транспортное происшествие, конфликт с неизвестными лицами и другие.

Приметы: парень ростом 150 см, худощавого телосложения, волосы. Был одет в темные спортивные штаны, вишневую ветровку и безрукавку.

Всех, кто обладает хотя бы какой-то информацией, которая поможет в поиске 15-летнего Виктора Грубьяка, полицейские просят звонить по номерам: (03547) 2-12-45, 0977651660, 0967403042 или на линию 102.

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