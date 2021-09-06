Оштрафовали столичную гимназию, где болезнь "скосила" целые семьи

Гимназию Киева №19 оштрафовали, но столовая продолжает работать. Фото: скриншот с видео

Гимназию №19 в Киеве, где по подсчетам родителей отравились по меньшей мере 170 учеников, оштрафовали на 36 тыс. грн.

Комиссия нашла нарушения в приготовлении пищи и хранении продуктов, пишет ТСН.

Проверку осуществляли после сигнала об отравлении. Однако, столовая школы продолжает работать.

Медики получили обращение от родных только трех учеников. Такое количество больных не является основанием для введения карантина.

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Беспокоиться за здоровье детей в этом случае не нужно, считают одни родители школьников. Мол, обычная кишечная инфекция, ничего страшного. Другие же жалуются на плохое самочувствие всех членов семьи.

"Я чувствую себя плохо. У меня тошнота, рвота и болит живот. Ребенок мой, тот, у которой появились симптомы, уже чувствует себя нормально, а сегодня заболел старший", - рассказала мать учеников Валерия Зелинская.

В СМИ появилась информация об отравлении почти 200 столичных гимназистов. Стало плохо детям 2 сентября после занятий. Домой они ехали с температурой и тошнотой. Вскоре добавилась диарея и рвота. У одной ученицы диагностировали норовирус - разновидность кишечной инфекции. Другие дети анализ на этот вирус пока не сдавали. Вслед за школьниками слегли и некоторые родители. Образцы воды, продуктов и готовой пищи в школе уже собрала Госпродпотребслужба.