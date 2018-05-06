Оштрафовали пьяного водителя, одетого в футболку с Путиным

В Киеве полиция остановила автомобиль на еврономерах и выписала протокол нетрезвому водителю, который был одет в футболку с изображением президента России Владимира Путина и подписью "Самый вежливый из людей".

Автор: Соцсети Нетрезвый фанат Путина гонял по Киеву на евроавто

Об этом сообщил в своем Facebook киевский полицейский Василий Коряк.

"На этих фото прекрасно все. И корчик на "бляхах". И "ну чуть на дискотеке закинулся, но я ж нормальный". И футболка. Футболка - особенно прекрасна", - отметил он.

Автор: Соцсети Нетрезвый фанат Путина гонял по Киеву на евроавто

Полицейский добавил, что нарушителя никто не бил, ему был выписан протокол по ст. 130 КуоАП. Затем сторонник Путина отдал ключи от машины трезвому водителю и пошел пешком.

Ранее в Измаиле Одесской области участник АТО Дмитрий Озмитель заставил мужчину снять футболку с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".