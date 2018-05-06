Оштрафовали пьяного водителя, одетого в футболку с Путиным

В Киеве полиция остановила автомобиль на еврономерах и выписала протокол нетрезвому водителю, который был одет в футболку с изображением президента России Владимира Путина и подписью "Самый вежливый из людей".
Об этом сообщил в своем Facebook киевский полицейский Василий Коряк.
"На этих фото прекрасно все. И корчик на "бляхах". И "ну чуть на дискотеке закинулся, но я ж нормальный". И футболка. Футболка - особенно прекрасна", - отметил он.
Полицейский добавил, что нарушителя никто не бил, ему был выписан протокол по ст. 130 КуоАП. Затем сторонник Путина отдал ключи от машины трезвому водителю и пошел пешком.
Ранее в Измаиле Одесской области участник АТО Дмитрий Озмитель заставил мужчину снять футболку с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".
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