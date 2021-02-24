Ошиблись адресом: силовики штурмом взяли дом адвоката

В Днепре полицейские взяли штурмом и провели незаконный обыск в доме адвоката. Фото: depositphotos.com

В Днепре полицейские взяли штурмом и провели незаконный обыск в доме адвоката. Как выяснилось - силовики ошиблись адресом. Поэтому адвокат подал на них в суд и выиграл его.

Суд постановил взыскать с государства 1 млн грн моральной компенсации в пользу семьи. Кроме того, пострадавшим в качестве возмещения имущественного ущерба будет выплачено 77 457 грн. Эти средства будут списаны с единого казначейского счета Государственной казначейской службы Украины. Соответствующее решение Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как отмечается в материале дела, 26 июня прошлого около 7:00 в дом пострадавших ворвались вооруженные спецназовцы полиции, сломали ворота, разбили видеокамеру во дворе, снесли входную дверь. Они вытащили хозяина дома из душа, повалили на пол и избили руками и ногами по голове и туловищу. Мужчина около 45 мин. пролежал под прицелом автомата. Силовики никаких объяснений относительно своего появления не предоставили, удостоверения не показывали, постановления суда на проведение обыска тоже не предъявляли. Вместе с тем следственно-оперативная группа "беспрепятственно передвигалась по двору, по 1-му и 2-му этажах дома и что-то искала".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К адвокату Антоненко пришли с обыском

Впоследствии истцу позволили подняться с пола, одеться и сообщили, что в доме планируется проведение обыска, и необходимо подождать появление представителя Совета адвокатов региона, поскольку мужчина оказался адвокатом. Слова мужчины, что силовики ошиблись адресом, те проигнорировали, и все равно провели обыск в кабинете хозяина дома.

Когда потерпевший и его жена, которая приехала позже, предъявили документы о праве собственности на данный дом, следователь составил протокол о проведении обыска, и полицейские ушли.

Истец также заявил об исчезновении после такого "визита" полицейских $20 тыс. с ящички в гардеробной комнате на 2-м этаже, что оказалось на следующий день. Семья вызвала полицию и написала заявление о преступлении. Также указывается, что пострадавший адвокат получил не только физические и моральные травмы, но и репутационные. И ему еще долго приходилось оправдываться перед соседями за картину, которую они наблюдали при "штурме" дома.

В Государственном бюро расследований рассматривают 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей. Один из случаев произошел в Черкасской области. Там расследуют дело о пытках 28-летнего Виталия Бердника в отделении полиции Городища. Двум участковым объявили подозрение, а 6 сотрудников этого отделения отстранили.