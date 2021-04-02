Организатор скрывается за границей: нашли поджигателей авто полицейского

На Херсонщине нашли поджигателей авто полицейского.

Автомобиль преступники подожгли с целью личной мести и чтобы запугать полицейского. Одному из них 33 года, двум другим - по 31, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

"Организатор этого преступления, который координировал действия исполнителей, находится за границей. Заказчики - известные в Херсонской области два брата, которые находятся в международном розыске за организацию двух заказных убийств на территории Херсонской области в 2018 году. В частности убийство предпринимателя и покушение на убийство его личного охранника, который остался инвалидом. Еще одно убийство полицейские Херсонщины предупредили и задержали непосредственных исполнителей", - сказано в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

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1 апреля Печерский суд Киева избрал подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога общим размером более 1,2 млн грн.

Следствие продолжается. Полицейские продолжают поиски организатора и заказчиков преступления.

31 марта преступники ночью подожгли белый Mercedes, который был запаркован на территории КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис". Это был легковой автомобиль, которым пользовался заместитель начальника Херсонского городского управления полиции Рустам Каримов. Автомобиль выгорел полностью.