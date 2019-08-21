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среда, 21 августа 2019 09:38

Опознание жертв пожара в "Токио Стар": самой младшей - 10 лет

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Опознание жертв пожара в &quot;Токио Стар&quot;: самой младшей - 10 лет
Ночью 17 августа в отеле "Токио Стар" в Одессе вспыхнул пожар. Погибли 9 человек. Фото - ГСЧС

В Одессе опознаны 8 из 9 погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар".

Самой младшей из жертв - 10 лет. Такие данные приводит отдел коммуникации областной полиции.

"Среди погибших - женщина и ее 10-летняя дочь из Сум, молодая пара из Балты Одесской области 17 и 18 лет, двое жителей Киева 23 и 24 лет, 60-летний житель Днепра и 73-летняя гражданка Австралии", - сказано в сообщении.

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В реанимационных отделениях ожогового центра Киевской городской клинической больницы №10 и Одесского областного медицинского центра остаются двое пострадавших. Их состояние не позволяет перевести их в обычное отделение, по сообщению врачей. Всего в больницах - 7 пострадавших, среди них и 16-летняя девушка.

Ночью 17 августа в "Токио Стар" вспыхнул пожар. В отеле было почти 200 человек. Пожарной сигнализации, гидрантов, огнетушителей не было. Огонь охватил 1 тыс. кв. м площади. Спасатели вывели из первого этажа 64 человека, с другого, где был очаг возгорания, - 72. Погасили пламя за 3 часа. От огня и угарного газа погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

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