Оползень заблокировал дорогу в Одесской области

В Одесской области перекрыли дорогу из-за оползня. Фото: www.rbc.ua

В Одесской области из-за потока дождевых вод на участке автомобильной дороги государственного значения Н-33 сдвинулся грунт.

Движение по трассе перекрыли, сообщили на странице Службы автомобильных дорог в Одесской области в Facebook.

Оползень произошел на 51 км автодороги государственного значения Н-33 "Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши - М-15" с подъездом к порту Черноморск.

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Ради безопасности движения и проведения аварийно-восстановительных работ передвижения по этой дороге перекрыли в воскресенье, 4 августа, с 14:00.

"Объезд автотранспорта осуществляется по автомобильной дороге / Н-33 / - Каролино-Бугаз - Грибовка - Санжейка - М-27", - добавили в службе.

Около обеда 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода. Очевидцы сняли недалеко от города смерч. А также бурю со штормом, что надвигаеться.