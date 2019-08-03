Смерч, шторм и мощный ливень: фото и видео непогоды в Одессе

Фото: Диана Сидорук

Около обеда 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода. Очевидцы сняли недалеко от города смерч. А также бурю со штормом, что надвигаеться.

Некоторые улицы совершенно затопило, от чего автомобили буквально плывут в воде. Улицы в реки превратились в частности на Таирова, Черемушках и в центре Одессы.

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А смерч сняли фермеры, которые работают недалеко от города в полях.

Также очевидцы засняли шторм на море, который разогнал с пляжей большинство отдыхающих.

В Украине на выходных ожидается подъем уровня воды на реках в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. На реках бассейнов Днестра, Прута и Серета, в пределах Ивано-Франковской области, ожидается подъем уровня воды на 0,3-1,0 метра. Также уровень воды поднимется на реках Закарпатской области.