Оползень в Закарпатье полностью разрушил несколько домов

Фото: www.mukachevo.net

10 мая около 5 часов утра на недействующем карьере под Мукачево Закарпатской области произошел оползень.

3 дома, в селе Кольчино, в Мукачево, разрушены полностью, еще 2 - частично.Серьезно никто не пострадал, - пишет Mukachevo.net

На месте происшествия работает специальная комиссия и пожарно-спасательная бригада.

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Кроме домов пострадало также другое имущество крестьян. В частности, грунтовым массивом были снесены несколько электроопор, засыпан автомобиль и другое имущество.

Жители курортного города Черноморск, что в Одесской области, уже 10 лет страдают от оползня. Их дома и дороги просто раскалываются пополам.