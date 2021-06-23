Оползень на одесском пляже: отдыхающие "прорываются" загорать

Спасатели продолжат поисковые работы на месте оползня в Лебедовке Одесской области. Пока жертв нет. Фото: od.dsns.gov.ua

В Лебедовке Одесской области продолжают поисковую операцию на месте масштабного оползня.

Работают в условиях повышенной опасности, так как сохраняется угроза повторного обвала. Утром со склона упал огромный кусок земли.

"10 человек личного состава и местные организовали здесь ограждение. Опасно работать. Рядом у нас продолжаются небольшие обвалы", - говорит начальник пожарного отряда ГУНП в Одесской области Александр Лесной, передает ТСН.

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Раскопать землю, которая упала на пляж накануне, вручную невозможно. Поэтому решили задействовать трактор. С его помощью искусственно обвалили слой почвы, что нависал над спасателями. Несмотря на это во время поисков были отчаянные, которые пытались прорваться на пляж.

"Людей не удержишь, мы уже закрывали эти спуски и лентами ограничивали, то разрывают. Вчера вообще палатки поставили под обрывом, ходишь предупреждаешь, они не убирают, ссорятся: "Покажите, где есть запрет", - рассказывает комендант курорта "Лебедевка" Александр Донич.

Пока под завалом никого не нашли. Предварительно курортники, которые живут рядом на базах отдыха, вернулись все. Заявлений об исчезновении тоже не было. Но в Лебедевке люди даже спят в палатках, поэтому нет уверенности, что под завалом никого нет.

22 июня в 14:34 на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха "Жемчужина". На месте происшествия нашли вещи отдыхающих. К поисковым работам привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. Причинами обвала называют сильные дожди. Склоны и сами понемногу сползают, а ливень это ускоряет.