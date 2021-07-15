Оперативник погиб во время конвоирования насильника

В Донецкой области во время конвоирования подозреваемого погиб полицейский 38-летний Александр Корж. В органах внутренних дел работал 21 год. У него остались жена и 10-летний сын. Фото: dn.npu.gov.ua

В Донецкой области во время конвоирования подозреваемого в изнасиловании погиб полицейский 38-летний Александр Корж.

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся рядом с городом Родинское. Майор Корж, который был за рулем, погиб на месте. Авария произошла сегодня утром, 15 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Майор полиции Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование. Авто въехало в кювет и перевернулось. Александр, который был за рулем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

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Александр Корж был старшим оперуполномоченным Волновахского райотдела полиции. Посвятил службе в органах внутренних дел 21 год.

"Всю жизнь работал в розыске пропавших без вести лиц и преступников, скрывавшихся от закона. Вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания виновным. С начала года Александр занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления", - рассказали коллеги.

У Александра остались жена и 10-летний сын, добавили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

В автомобильной аварии погиб полицейский 24-летний Владислав Кирий из Борисполя Киевской области. Патрульный ехал в автомобиле, водитель которого не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате столкнулась с автобусом. Мужчина только поступил в ряды полиции и учился в академии. У погибшего остались жена и 5-месячный ребенок.