Операция "Цыган": жители Николаевщины пошли в наступление на врага

Фермеры из Баштанки "отжали" и сожгли новейший комплекс "Панцирь-С" стоимостью $15 млн. Фото: facebook.com/Борис Филатов

Жители Николаевщины в ночь на 2 марта провели первую наступательную операцию на врага. И она завершилась хорошо.

Такую практику будут разворачивать, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

"Ночью проводили операцию "Цыган". Выехали в энное количество районов и стянули, отобрали, сожгли технику и забрали кое-что себе. Серьезно дали по Чернобаевке. Отработали Елановское направление", - рассказал Ким.

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Оккупанты "обиделись", по его словам. Подтягивают десант.

"Пытаются отбивать, пытаются эвакуировать, в том числе медиков. Ну, их мы отпустим, остальных накажем", - добавил Ким.

Накануне жители Баштанки смогли захватить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Кроме того, гражданские разоружили и взяли в плен нескольких оккупантов.

1 марта, оккупанты накрыли "Градами" город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру. Возникло 7 пожаров.