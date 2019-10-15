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вторник, 15 октября 2019 09:34

Opel влетел в "Москвич" и загорелся: погибли 4 человека
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На Николаевщине в лоб столкнулись «Москвич-2141» и Opel Vectra. Погибли 4 человека, среди них 7-летняя девочка
Фото: facebook.com/MNSMYKOL
На Николаевщине в лоб столкнулись «Москвич-2141» и Opel Vectra. Погибли 4 человека, среди них 7-летняя девочка
На Николаевщине в лоб столкнулись «Москвич-2141» и Opel Vectra. Погибли 4 человека, среди них 7-летняя девочка
На Николаевщине в лоб столкнулись «Москвич-2141» и Opel Vectra. Погибли 4 человека, среди них 7-летняя девочка
На Николаевщине в лоб столкнулись «Москвич-2141» и Opel Vectra. Погибли 4 человека, среди них 7-летняя девочка

14 октября около 19:30 в Арбузинском районе Николаевской области в лоб столкнулись "Москвич-2141" и Opel Vectra. Иномарка от удара загорелась.

Погибли 48-летний водитель М-2141, двое его пассажиров - мужчина и 7-летняя девочка, а также пассажирка Opel Vectra. Еще семь человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Погибли 4 человека: трое - на месте и девочка от полученных травм скончалась в больнице. Еще 7 получили тяжелые травмы, из них двое детей. Всех пострадавших доставили в больницу города Южноукраинска. Пожарные потушили пылающий Opel и деблокировали тела двух погибших из другого авто", - сказано в сообщении.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Следователи открыли уголовное производство.

В Винницкой области пьяный полицейский стал виновником ДТП, в результате которого 1 человек погиб, еще 2 получили травмы. Он за рулем Skoda Octavia вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi 80.

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15
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