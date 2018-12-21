Опасная инфекция убила младенца

В одной из столичных больниц семимесячный младенец умер от менингококковой инфекции.
У ребенка был диагноз "менингококцемия", пишет УНН.
"Это заболевание является генерализированной формой менингококковой инфекции. Для него свойственен высокий порог летальности", - обьяснили медики.
Как отмечается, инфекция менингококка в большинстве случаев встречается среди детей. Течение болезни может быть легким, средним или тяжелым. В отдельных случаях инфекция развивается мгновенно, а инкубационный период составляет от 1 до 10 дней.
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