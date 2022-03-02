ООН назвала количество украинцев, бежавших от войны за границу

Больше всего украинцев выехало в Польшу. Фото: Getty images

Из Украины за время российского вторжения уже уехало более 836 тыс. человек.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По подсчетам ООН, на 2 марта из Украины выехало 835 928 человек. Вчера сообщалось о 677 тыс. беженцах.

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Около 450 тысяч украинцев въехали на территорию Польши. Больше всего украинцев пересекло границу в понедельник - более 100 тыс.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.