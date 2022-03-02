ООН назвала количество украинцев, бежавших от войны за границу

Из Украины за время российского вторжения уже уехало более 836 тыс. человек.
Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По подсчетам ООН, на 2 марта из Украины выехало 835 928 человек. Вчера сообщалось о 677 тыс. беженцах.
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Около 450 тысяч украинцев въехали на территорию Польши. Больше всего украинцев пересекло границу в понедельник - более 100 тыс.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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