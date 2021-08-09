Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов

В Кривом Роге 84-летний мужчина и его 83-летняя жена выпрыгнули из окна четвертого этажа и погибли. Фото: npu.gov.ua

Уже известны подробности самоубийства супругов в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Сначала из окна кухни выпрыгнула 83-летняя женщина. И через несколько секунд из окна спальни на другой стороне дома вниз прыгнул ее 84-летний муж. Следователи проверяют все версии гибели пенсионеров, их пока не разглашают.

"Полицейские нашли предсмертную записку в которой было сказано: не обвинять никого в смерти пенсионеров", - отметила пресс-секретарь Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен, передает ТСН.

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Последние полгода супруги сильно болели, по словам соседей. Женщина часто вызвала "скорую".

"Скорее всего - устали от жизни. Сын - алкоголик. Им никому помогать. Они были абсолютно одиноки", - рассказывает сосед Валерий Чабаненко.

Приезжал ли сын после смерти родителей - неизвестно. Соседи его не видели. Дверь квартиры сейчас никто не открывает. Соседи рассказывают: супруги были неконфликтные, ссор из квартиры никогда не слышали. Но якобы мало долги перед банком. Следователи это не подтверждают и не опровергают. Сумму долга не называют.

В Кривом Роге на Днепропетровщине 84-летний мужчина и его 83-летняя жена выпрыгнули из окна четвертого этажа и погибли. Трагедия произошла утром 8 августа в доме №32 на ул. Неделина. Погибших обнаружила их соседка. Умерший мужчина работал учителем в одной из школ жилмассива Ингулец, а его жена - некогда известный врач, по специальности вроде бы гинеколог.