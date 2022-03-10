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четверг, 10 марта 2022 17:32

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты заминировали побережье возле Запорожской АЭС

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Оккупанты заминировали побережье возле Запорожской АЭС
ЗАЭС продолжает находиться под контролем захватчиков. Фото: "Укринформ"

Оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища возле Запорожской АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Захватчики заявляли о желании направить электроэнергию из АЭС на оккупированные Крым и Донбасс. В "Энергоатоме" сказали, что это физически невозможно сделать.

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Радиационный фон на территории Запорожской области остается неизменным. Он не несет угрозы жизни и здоровью населения. Об этом сообщает Запорожский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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