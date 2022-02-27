Оккупанты захватили два украинских гражданских судна

Россия совершает преступные действия на море. Фото: ГПСУ

Российские пираты захватили два украинских судна с мирными экипажами.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд.

"Вчера, объявив "контртеррористическую операцию" в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна", - говорится в сообщении.

Танкер "Афина" в территориальных водах Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец танкера уведомил все компетентные органы в Украине.

Отслеживая движение судов в данном районе, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод также направлялся к острову Змеиный.

Как только суда подошли к военным кораблям РФ, они перестали выходить на связь.

Сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

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"Таким образом, российские военные корабли в очередной раз вызывающе нарушая нормы международного морского права, под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили пиратский захват двух судов под украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей", - пишут пограничники.

Командир корабля Морской охраны Государственной пограничной службы Украины для всех судов и военных кораблей, находящихся в море, передал сообщение о военной агрессии России. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.