Оккупанты ударили по Виннице с Черного моря

По аэродрому враг выпустил восемь ракет. Фото: t.me/vinnytskaODA

Вражеские ракеты, попавшие по Виннице, запустили из акватории Черного моря.

"Удар по аэродрому Винница наносился с южного направления. По уточненной информации – с акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, км", – рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Аэродром в Виннице эксплуатируют и военные и гражданские. Взлетно-посадочная полоса уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было, сообщил он.

Число жертв среди гражданских и военных уточняется.

Аэропорт и воинскую часть в селе Гавришевка в Винницкой области путинская орда атаковала 6 марта около 13:35. Возник пожар. В результате один человек погиб. Таковы предварительные данные. Еще четырех достали из-под завалов. Поисково-спасательные работы в частично разрушенном здании продолжаются.