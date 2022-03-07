Оккупанты убили двух украинских почтальонов

Коллеги не смогли унести тела убитых. Фото: "Нейтральная зона"

В Запорожской области кафиры обстреляли авто Укрпочты и переехали его.

Погибли два работника, сообщает Запорожская областная военная администрация.

В субботу 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто Укрпочты и переехали автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина", - говорится в сообщении.

Сотрудники Укрпочты развозили пенсии и почту по селам Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. На дороге между Егоровкой и Новоселовкой на встречу им выехал танк.

"Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ российские солдаты издалека открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него", - сообщили в ОВА.

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Разбитая машина с телами погибших осталась на дороге. Эвакуация тел сейчас невозможна.

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