Оккупанты стали у Конотопа. Требуют топлива и еды в местных

После тяжелых боев из-за проблем с горючим и поставкой враг остановился возле Конотопа Сумской области.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Российские военные требуют еду у местных. Уже есть случаи мародерства.

"После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились вблизи Конотопа. У них проблема с горючим и поставкой. Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства заведений торговли со стороны российских офицеров. Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Что касается питания российских солдат, рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - говорят ВСУ.

Сейчас в окрестностях Конотопа находится около 40 единиц сожженной российской техники.

В настоящее время Чернигов находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Российская армия нанесла ракетный удар по аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области. Это подтвердил городской голова Николай Мельничук.

Танковые колонны оккупантов двигаются в сторону Запорожья. Глава ОГА Александр Старуха попросил всех жителей оставаться в укрытиях.