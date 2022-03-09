Оккупанты срывают эвакуацию в Киевской области

Эвакуацию из Бучи и Гостомеля сорвали.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Из Ворзеля эвакуация продолжается

В Ирпене показали автомобили, которые обстреляли во время эвакуации.

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Оккупанты нарушают все официальные договоренности и международные военные протоколы.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.