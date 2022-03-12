Оккупанты среди ночи обстреляли Харьков и Мариуполь

Оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 12 марта. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 12 марта обстреливали Харьков и Мариуполь. Также была слышна стрельба в окрестностях Киева.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона.

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"Мы знаем, что ночью обстреливали Харьков, обстреливали Мариуполь. Мы слышим на западной окраине Киева стрельбу. Расширилась география работы сирен воздушной тревоги. Впервые она сработала в Закарпатье", - сказал Денисенко.

Ночью 12 марта оккупанты обстреляли склад замороженной продукции в селе Квитневе Броварского района Киевской области. Помещение загорелось. Жертв нет, по предварительной информации. Пожар потушили.