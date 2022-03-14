Оккупанты с вечера обстреливают Авдеевку - пострадала школа и газопровод

Фото: Павел Кириленко

С вечера 13 марта продолжаются обстрелы Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил глава донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Захватчики стреляют из "Точек-У" и реактивных систем залпового огня.

Один пакет ракет из "Града" оккупанты выпустили по Авдеевскому коксохимическому комбинату. Повредили газопровод, школу и частные дома.

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"Информация о жертвах среди гражданского населения пока уточняется", - говорится в сообщении.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.