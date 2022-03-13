Оккупанты разбили "скорую", сопровождавшую эвакуацию из Тростянца

Российские оккупанты разбили машину скорой помощи, сопровождавшие эвакуационную колонну из Троснянца. Разбили и автомобиль "Укрпочты".
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Пока вчера, 12 марта, машина скорой помощи сопровождала эвакуационную колонну из Тростянца, в самом городе орки мародерили. Разбили отделения и автомобили "Укрпочты", ворвались в подстанцию скорой. Все разбили, украли медикаменты и технику. Также угнали три автомобиля скорой", – написал.
ВНИМАНИЕ! Эти скорые сейчас в руках у врага:
Volkswagen Crafter ВМ4565СО
Темно-зеленый УАЗ ВМ6169АТ
Peugeot Citroen ВМ1246СО
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Один из автомобилей, Volkswagen, утром, 13 марта, находился у железнодорожного вокзала (станция Смородино). Там же базируется штаб врага. В Тростянце осталась одна карета скорой помощи.
Оккупанты меняют тактику, в связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление. Из-за логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию. Кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не редки случаи. К тому же, они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.
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