Армия оккупанта легализует мародерство. Фото: https://t.me/DIUkraine

Оккупанты меняют тактику, в связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление. Из-за логистических проблем и растянутости коммуникаций, они неспособны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Теперь основная задача оккупантов - закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" к следующим распоряжениям. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки", - говорится в сообщении.

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Добавляют, что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не редки случаи. К тому же, они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.

"Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством. Все преступления оккупантов фиксируются. Те, кто их совершает – известны. И возмездие будет неизбежным", - убеждают в управлении разведки.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.