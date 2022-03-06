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воскресенье, 06 марта 2022 19:39

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты расстреляли гражданских во время эвакуации из Ирпеня - погиб актер Паша Ли

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В Ирпене погибли восемь человек. Из них – двое детей. Это произошло во время эвакуации. Российские оккупанты начали расстреливать мирное население.

Войска РФ открывали огонь из минометов во время того, как люди выходили в автобусы, во время эвакуации. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

"Погибла семья. Попал снаряд. И на моих глазах два маленьких ребенка и двое взрослых умерли", - подчеркнул Маркушин.

Автор: Pravda_Gerashchenko
  В Ирпене оккупанты расстреляли целую семью
В Ирпене оккупанты расстреляли целую семью

Под обстрелами в Ирпене погиб известный украинский актер 33-летний Паша Ли. Он доставлял в город гуманитарную помощь. Накануне вступил в ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную страну от российских оккупантов.

"За последние 48 часов есть возможность сесть и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся, и все будет Украина. Мы работаем.", - последнее, что написал актер в своем Instagram.

Паша Ли снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Зустріч однокласників" и других.

Автор: instagram.com/pashaleeofficial
  Паша Ли
Паша Ли
Автор: instagram.com/pashaleeofficial
  Паша Ли
Паша Ли

Несмотря на потери, городской голова добавил, что Ирпень продолжает борьбу и не планирует сдаваться.

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"Между тем тысячи людей ждут эвакуации в Буче и Гостомеле. "Для того чтобы организовать "зеленый коридор", нам необходимо, чтобы был режим тишины, это должно быть официально. Мы должны понимать, что враг не будет открывать огонь, поэтому идут переговоры, мы ждем, чем они закончатся. Со своей стороны, мы готовы, у нас готовы: автобусы, медикаменты, люди. Там находятся тысячи человек, тысячи киевлян. Мы готовы в любой момент зайти и оказать помощь. Но на сегодняшний день мы вынуждены ждать и такими путями, как в Ирпене, фактически под обстрелами людей выводить", - сообщил глава КОВА Алексей Кулеба.

Кулеба добавил, что из Бучи и Гостомеля сейчас нет железнодорожного и транспортного сообщения, а выйти из этих мест почти невозможно.

"Также сложная ситуация в Бородянке, в Макарове идут бои. Там ВСУ имеют определенные успехи", - отметил Кулеба.

Ирпень отключили от газоснабжения. Это произошло из-за попадания боевого снаряда в газопровод, сообщает глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба. "Это стало следствием противоправных действий России, которая пренебрегает правилами ведения войны и массово обстреливает гражданское население", - написал Кулеба.

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