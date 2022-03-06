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воскресенье, 06 марта 2022 22:06

Спецтема: Война России против Украины

Оккупанты ранили мэра Бучи

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Оккупанты ранили мэра Бучи
Война с Россией: мэр Бучи ранен. Фото: buchanews

Мэра Бучи Анатолия Федорука ранили.

Об этом сообщил в телемарафоне советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"К сожалению безрезультатно (создать гуманитарный коридор, - Gazeta.ua). Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибли, по информации мэра. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи", - заявил Денисенко.

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Войска обстреливают жилые кварталы, город находится в осаде и просит помощи.

Алексей Арестович заверил, что Украина ведет переговоры об эвакуации из Бучи и Гостомеля.

Идут 11-е сутки, как украинцы противостоят российскому военному вторжению. Оккупанты, не продвинувшись по территории Украины и нарушая Международное гуманитарное право, продолжают бомбить объекты гражданской инфраструктуры, обстреливать и убивать мирных.

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