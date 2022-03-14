Оккупанты повторно повредили отремонтированную линию к ЧАЭС

Надежное электропитание ЧАЭС является критическим с точки зрения ядерной безопасности. Фото: facebook.com/ChornobylNPP

14 марта оккупанты снова повредили линию к Чернобыльской атомной электростанции, которую вчера отремонтировали специалисты НЭК "Укрэнерго".

Аварийные бригады вынуждены снова ехать в опасную зону и ликвидировать повреждения, сообщили в официальном телеграм-канале НАЭК "Энергоатом".

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"В 19:07 13 марта линию поставили под напряжение и начали восстановление энергопитания инфраструктуры ЧАЭС и города Славутич. Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию", - говорится в сообщении.

Надежное электропитание ЧАЭС является критическим с точки зрения ядерной безопасности. Персонал ЧАЭС, не имевший ротации с начала военной агрессии, истощен психологически и физически, и не может качественно проводить обслуживание станции.

"Даже после успешного ремонта и очередного восстановления электроснабжения на ЧАЭС не исключены новые случаи повреждений линий электроснабжения из-за вражеских обстрелов и вызванных ими пожаров. Единственной гарантией безопасности ЧАЭС является полный отвод российских войск со станции", - отмечают в "Укрэнерго".

9 марта в результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. В хранилище ядерного топлива-1 находятся около 20 тыс. отработанных топливных сборок, нуждающихся в постоянном охлаждении. Когда свет исчез, возникла угроза роста температуры в бассейнах выдержки. Это могло спровоцировать испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Электроснабжение удалось возобновить только 13 марта благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго".