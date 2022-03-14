На ЧАЭС замерли все технические работы – МАГАТЭ

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Персонал, обслуживающий Чернобыльскую АЭС, приостановил все ремонтные работы и техническое обслуживание оборудования.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси.

По его словам, это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели.

"211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут замениться. Они заступили на смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины", - отметил он.

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9 марта в результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена.

В хранилище ядерного топлива-1 находятся около 20 тыс. отработанных топливных сборок, нуждающихся в постоянном охлаждении. Когда свет исчез, возникла угроза роста температуры в бассейнах выдержки. Это могло спровоцировать испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Электроснабжение удалось возобновить только 13 марта благодаря усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго".