Оккупанты обстреливают "Градами" и "Точкой-У" Авдеевку и Очеретино

С утра агрессоры обстреливают Очеретинскую и Авдеевскую общины.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Авдеевское направление россияне обстреляли из установок Точка-У и Град. Последствия обстрелов устанавливаем. В Очеретинской общине обстреляли Каменку. Кроме того, снаряды перебили высоковольтную линию электропередач, оставив без электричества Троицкое, Новобахмутовку, Новоселовку и Александрополь.
К счастью, жертв среди мирного населения нет, но есть поврежденные дома.
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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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