Оккупанты обстреливают "Градами" и "Точкой-У" Авдеевку и Очеретино

С утра агрессоры обстреливают Очеретинскую и Авдеевскую общины.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Авдеевское направление россияне обстреляли из установок Точка-У и Град. Последствия обстрелов устанавливаем. В Очеретинской общине обстреляли Каменку. Кроме того, снаряды перебили высоковольтную линию электропередач, оставив без электричества Троицкое, Новобахмутовку, Новоселовку и Александрополь.

К счастью, жертв среди мирного населения нет, но есть поврежденные дома.

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Автор: Павел Кириленко Снаряды из окрестностей Авдеевки

Автор: Павел Кириленко Снаряды из окрестностей Авдеевки

Автор: Павел Кириленко Снаряды из окрестностей Авдеевки



Верховная Рада Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение . Президентотдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.