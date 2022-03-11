Оккупанты могут усилить террористические методы ведения войны - Генштаб

Существует высокая возможность усиления русской Федерацией террористических способов ведения боевых действий. Фото: dn.npu.gov.ua

Противник продолжает ведение наступательной операции против Украины. Вместе с тем, основных целей по поводу захвата определенных городов и территорий российские захватчики не достигли.

Существует высокая вероятность усиления Российской Федерацией террористических методов ведения боевых действий, сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на вечер 11 марта.

"Речь идет о нанесении ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры, жилых районах, запугивании местного населения, проведении информационных, психологических акций с целью подрыва доверия населения к представителям государственной власти на местах, распространению дезинформации, захвату местного населения в заложники", - говорят в Генштабе.

Части и подразделения оккупационных войск не оставляют попыток продолжить наступление по всем направлениям. Для этого формируют и слаживают резервы на территории РФ.

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"Значительная часть российских подразделений восстанавливают боеспособность. Противник пытается наладить логистическое обеспечение частей и подразделений, ведущих боевые действия", – добавили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают проводить воздушную разведку позиций наших войск в Донецком, Таврическом, Южнобужском и Бессарабском операционных районах.

Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор оккупантам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике.

Морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Он деморализован, на отдельных направлениях оккупанты сдаются в плен.

С целью втягивания Республики Беларусь в войну против Украины противник прибегает к провокационным действиям. Авиация ВКС РФ нанесла удар по населенным пунктам на территории Республики Беларусь, находящимся вблизи государственной границы Украины днем ​​11 марта. В целях маскировки Российская Федерация совершила атаку с воздушного пространства Украины.