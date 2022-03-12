Оккупанты готовят "ХНР" на Херсонщине - депутат

Депутат сообщил о планах врага. Фото: Facebook-страница

Российские оккупанты готовят в Херсонской области "референдум по созданию ХНР".

Об этом сообщил в Facebook народный депутат восьмого созыва, депутат облсовета Сергей Хлань.

"Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался", - написал.

Депутат обратился к коллегам: "Все государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может!"

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"Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - обратился к депутатам.

В Херсоне горожане вышли на очередной протест против российских оккупантов. Город выстоит, заявил мэр Игорь Колыхаев.