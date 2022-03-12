"Выстоим и победим" - мэр Херсона рассказал о ситуации в городе

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал о ситуации в городе. Фото: facebook.com/kolykhaev.igor

В Херсоне работают коммунальные службы. Коммунальные предприятия, "Херсонгаз" и "Облэнерго" восстанавливают пострадавшие от боевых действий районы.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"Запаситесь терпением и пониманием: все живые люди, а не механические работы. Все очень устают, но работают самоотверженно и смело. Спасибо главам районов, старостам, руководителям ОСМД, директорам коммунальных предприятий, которые в такие трудные дни смогли взять на себя ответственность по организации и обеспечение наших горожан самое необходимое", - написал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали наиболее опасные трассы на выезд из Киева

Мэр добавил, что в три больницы города завезен инсулин. Его можно получить у врача, при себе нужно иметь рецепт от эндокринолога. В городе напряженная ситуация с горючим, потому нужно экономить.

"Держись, Херсон. Не теряй своей гордости и упрямого характера. Мы выстоим и победим, благодаря силе нашего духа", - подчеркнул.

В Херсоне горожане вышли на очередной протест против оккупации, а россияне открыли огонь. Люди с украинскими флагами сбегаются к нескольким мужчинам в русской военной форме, держащих в руках оружие. Люди требуют отпустить задержанных украинцев. После выстрела в воздух одного из оккупантов митингующие начинают выкрикивать "Ганьба!".