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пятница, 11 марта 2022 14:29

В Херсоне снова митинг - раздаются выстрелы

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В Херсоне снова митинг - раздаются выстрелы
Херсонцы противостоят вооруженным оккупантам. Скрин с видео

В Херсоне горожане вышли на очередной протест против оккупации, а россияне открыли огонь.

Об этом 11 марта сообщает Телеграмм-канал советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Херсон снова вышел. Оккупанты стреляют и задерживают мирных украинских жителей", - написал Геращенко.

На опубликованном видео видно, как люди с украинскими флагами сбегаются к нескольким мужчинам в русской военной форме, держащих в руках оружие. Люди требуют отпустить задержанных украинцев. После выстрела в воздух одного из оккупантов митингующие начинают выкрикивать "Ганьба!".

Херсонский городской голова Игорь Колыхаев со своей страницы в Facebook обратился к жителям своего города с благодарностями. Благодарил сотрудников всех коммунальных предприятий и медиков за самоотверженную работу, владельцев и сотрудников предприятий, которые обеспечивают город продовольствием, а также волонтерам.

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Отдельно посвятил слова "благодарности" всем предателям.

"И, наконец, спасибо всем, кто бежал и предал нас. Мы вас никогда не забудем. И вряд ли простым. И пусть нам хватит человеческой памяти, чтобы, вернувшись к мирной жизни, не допускать вас и близко к нормальным людям. Вы преподали нам хороший урок, и мы его усвоим", - подчеркнул мэр Херсона.

Российские оккупанты не хотят нападать на Николаев и не могут отступить, потому что свои в Херсоне расстреляют.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он пообещал дать россиянам, которые не стреляли в мирное население, инструкции, что делать, если хотят жить.

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