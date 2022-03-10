Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким

Российские оккупанты не хотят нападать на Николаев Фото: facebook.com/VitaliiKimODA

Российские оккупанты не хотят нападать на Николаев и не могут отступить, потому что свои в Херсоне расстреляют.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

Он пообещал дать россиянам, которые не стреляли в мирное население, инструкции, что делать, если хотят жить.

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"Это не касается артиллеристов и ракетчиков. У вас, ребята, после Мариуполя нет вариантов. Вам либо бежать, либо в землю", – подчеркнул Ким.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.