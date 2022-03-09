Оккупанты бросили технику и оставили украинским военным записки

Российские оккупанты бросают военную технику, оставляя записки с просьбой простить их.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Фейсбуке.

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Автор: Оперативное командование "Север"

""Асвабадители" нашей земли снова разбиты, потеряли боеспособность, морально-психологическое состояние не позволяет выполнять дальнейшие задачи.

Автор: Оперативное командование "Север"

Все русские солдаты и офицеры, которые разбежались по лесам, теперь читают наши листовки, как правильно сдаться в плен", говорится в сообщении.

Автор: Оперативное командование "Север"

Оккупанты пишут, что тоже против войны. Но вспоминают об этом только тогда, когда украинские военные разбивают их колонны.

Автор: Оперативное командование "Север"

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.