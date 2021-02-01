Охранники магазина избили мужчину, который зашел погреться

В Житомире охранники магазина избили мужчину, который зашел туда погреться Фото: pixabay.com

В Житомире охранники магазина избили мужчину, который зашел туда погреться.

Пострадавшего тянули по полу и били палкой, пишет tsn.ua. В одном ботинке, потому что другой взлетел еще в магазине, мужчину вытолкали на улицу. После этого он ушел.

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То, что произошло, сняли на видео очевидцы.

"Два здоровых мужчины бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Насколько это жестоко так обращаться с человеком", - рассказала очевидец Дарья Блажиевский.

На замечания людей охранники не реагировали. В полиции по факту избиения открыли уголовное производство.

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