Охранники магазина избили мужчину, который зашел погреться

В Житомире охранники магазина избили мужчину, который зашел туда погреться.
Пострадавшего тянули по полу и били палкой, пишет tsn.ua. В одном ботинке, потому что другой взлетел еще в магазине, мужчину вытолкали на улицу. После этого он ушел.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина бил ногами сына на глазах у людей
То, что произошло, сняли на видео очевидцы.
"Два здоровых мужчины бьют ногами. Он вообще испугался. Я просто поздно начала снимать. Они его начали тянуть. Он просил не бить и отдать пакет. Насколько это жестоко так обращаться с человеком", - рассказала очевидец Дарья Блажиевский.
На замечания людей охранники не реагировали. В полиции по факту избиения открыли уголовное производство.
В Запорожье в коммунальном автобусе ограбили пенсионера. Когда дед понял, что его обокрали, начал расспрашивать, не видел ли кто-нибудь злоумышленника. днако другой пассажир набросился на него и избил.
Комментарии