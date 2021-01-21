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четверг, 21 января 2021 15:45

В автобусе обокрали и избили пенсионера - драку снимали на видео

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В автобусе обокрали и избили пенсионера - драку снимали на видео
Драку снимали на видео пассажиры автобуса. Фото: pinterest.com

В Запорожье в коммунальном автобусе ограбили пенсионера.

Когда дед понял, что его обокрали, начал расспрашивать, не видел ли кто-нибудь злоумышленника. Однако другой пассажир набросился на него и избил, сообщили в Forpost.

Известно, что у пенсионера украли мобильный телефон.

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Драку снимали на видео пассажиры автобуса, но за деда никто не вступился.

В Одессе на женщину-водителя трамвая напал водитель легковушки. Мужчина нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной конфликта.

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