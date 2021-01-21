В автобусе обокрали и избили пенсионера - драку снимали на видео

В Запорожье в коммунальном автобусе ограбили пенсионера.
Когда дед понял, что его обокрали, начал расспрашивать, не видел ли кто-нибудь злоумышленника. Однако другой пассажир набросился на него и избил, сообщили в Forpost.
Известно, что у пенсионера украли мобильный телефон.
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Драку снимали на видео пассажиры автобуса, но за деда никто не вступился.
В Одессе на женщину-водителя трамвая напал водитель легковушки. Мужчина нарушил правила дорожного движения, что и стало причиной конфликта.
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