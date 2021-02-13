Охранник погиб под завалами здания

Сегодня, 13 февраля, во Львове по ул. Садовая, 2А обрушилась крыша в одноэтажной пристройке.

Под завалами оказался охранник, он погиб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Автор: dsns.gov.ua Во Львове обвалилась крыша в одноэтажной пристройке. Под завалами оказался охранник, он погиб

"В 10:36 во Львове в одноэтажной пристройке размером 4х3 в двухэтажной новостройки произошло разрушение кровли пристройки на площади 12 м кв", - говорится в сообщении.

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Тело погибшего мужчины, который находился под завалом кровли, изъяли и передали полицейским.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Кривом Роге обвалился заброшенный дом. Под завалами оказались двое мужчин. Один из них погиб. Пострадавшего мужчину забрали в больницу.