Охранник детского сада истек кровью

В селе Ивановка Первомайского района Николаевской области в коридоре собственного дома нашли мертвым 62-летнего мужчину. Работал охранником в местном детском саду, длительное время проживал сам. О его исчезновении 30 ноября сообщила староста сельского совета.

Эксперт, осмотрев тело пострадавшего, обнаружил несколько ножевых ранений в грудь и бедро, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua На Николаевщине в коридоре собственного дома нашли убитым 62-летнего охранника детского сада

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"Из домовладения мужчины исчез мопед Honda, мобильный телефон и ноутбук. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", - сказано в сообщении.

Автор: mk.npu.gov.ua После смерти мужчину ограбили - украли мопед Honda, мобильный телефон и ноутбук

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленника разыскивают. За умышленное убийство, разбой и угон мопеда ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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