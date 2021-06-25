Огромная ветка упала на головы посетителей кафе: показали видео

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В Ужгороде огромная ветка упала на головы посетителей кафе.

Инцидент произошел вчера вечером, 24 июня, в 22:40 на набережной Независимости. Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола.

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"К счастью, все живы. Несколько посетителей получили травмы средней степени тяжести. У одной из посетительниц - рваная рана ноги и ушиб ребер", - написал он.

Добавил, что большинство отделались синяками и царапинами.

В Харькове на территории Политехнического университета студентке на голову упала огромная ветка. Спасали ее прохожие. Парень и девушка пытались сохранить жизнь пострадавшего до приезда медиков, делая ей непрямой массаж сердца. Позже стало известно, что пострадала еще одна студентка. У нее гематома.